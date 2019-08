जानिए देश में कौन सा शहर है पढ़ाई के लिए सबसे बढिय़ा

बेंगलूरु. आइटी सिटी बेंगलूरु ना सिर्फ अब देश के शीर्ष आइटी और कारपोरेट पेशेवर शहर या Start Up City तक सीमित है, बल्कि रोजगार सृजन से इतर शिक्षा के क्षेत्र में भी सबसे पसंसदीदा गंतव्य बन चुका है। वैश्विक रैंकिंग एजेंसी क्वैकक्वारेली साइमंड्स Quacquarelli Symonds (QS ) की best city for students रैंकिंग 2019 में कहा गया है कि भारत में विद्यार्थियों के लिए पढऩे की सबसे मुफीद जगह बेंगलूरु है।

क्यूएस ने देश के सभी प्रमुख शहरों को अपने सर्वेक्षण में शामिल किया और बेंगलूरु को पहला स्थान दिया। हालांकि वैश्विक रैंकिंग में बेंगलूरु को दुनिया में 81 वां स्थान मिला है। वहीं, London दुनिया का Best City for Students माना गया है। भारत के अन्य शहरों की वैश्विक रैंकिंग में बेंगलूरु के बाद मुंबई 85 वें, दिल्ली 113वें और चेन्नई 115 वें स्थान पर है। यानी दुनिया के शीर्ष सौ बेस्ट स्टूडेंट सिटी में भारत के मात्र दो शहर ही जगह बना पाए हैं।

रैंकिंग के साल दर साल अनुपात के अनुसार जहां MumBai ने पिछले साल की तुलना में इस साल 14 पायदान की छलांग लगाई है वहीं दिल्ली की रैंकिंग में छह स्थानों की गिरावट आई है। दक्षिण में बेंगलूरु के अतिरिक्त Chennai की रैंकिंग में सुधार हुआ है और पिछले वर्ष की तुलना में इस बार Chennai ने दो स्थानों की बढ़त बनाई है।

बेंगलूरु की रैंकिंग में सुधार और देश में पहले पायदान पर आने को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय विज्ञान संस्थान और भारतीय प्रबंधन संस्थान-बैंगलोर जैसे विश्व स्तर के शिक्षण संस्थानों की बेंगलूरु में उपस्थिति इसका प्रमुख कारण है। साथ ही आदर्श शैक्षणिक परिवेश वाले कई विश्वविद्यालयों ने अपनी विशेष पहचान बनाई है, जिससे पूरे देश के विद्यार्थी पढ़ाई के लिए बेंगलूरु को मुकाम बना रहे हैं।



ऐसे तय होती है रैंकिंग

क्यूएस द्वारा संकलित क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग का यह छठा संस्करण रहा। रैंकिंग निर्धारित करने के दौरान शहरों को उनके विश्वविद्यालयों की संख्या और प्रदर्शन के अनुसार रैंक किया गया था। इसमें शहर में किस अनुपात में नियोक्ता वहां सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, शहर की सामथ्र्य, शहर की वांछनीयता और जीवन गुणवत्ता सहित उस शहर के छात्र निकाय की विविधता का आकलन शामिल होता है। इन आधार पर बेंगलूरु को सबसे बेहतर विद्यार्थी हितैषी शहर के रूप में देखा गया।

लंदन दुनिया में अव्वल

क्यूएस के अनुसार लंदन में दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों की अधिक संख्या में मौजूदगी, नियोक्ता गतिविधियों का शीर्ष स्थान, छात्र विविधता एवं वैश्विक छात्र निकाय का उच्च स्तर होने के कारण लंदन दुनिया का अग्रणी स्टूडेंट सिटी बना हुआ है। वैश्विक रैंकिंग में लंदन के बाद दूसरे स्थान पर टोक्यो और तीसरे पायदान पर मेलबॉर्न है।