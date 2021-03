टीकाकरण के लिए जागरूक करेगा बीबीएमपी और स्वास्थ्य विभाग

बेंगलूरु. कर्नाटक में एक लाख से ज्यादा बुजुर्ग कोरोना टीका लगवा (more than one lakh senior citizens take corona vaccine in Karnataka) चुके हैं। लेकिन टीकाकरण अभियान में शामिल चिकित्सकों का कहना है कि टीका लगवाने वाले ज्यादातर बुजुर्ग पढ़े लिखे और आर्थिक रूप से समर्थ परिवारों से हैं। स्लम एरिया और गरीब तबके के बुजुर्ग टीकाकरण में पीछे हैं। पैसों की तंगी कारण नहीं है क्योंकि सरकारी टीकाकरण केंद्रों में टीका नि:शुल्क है।

ऑनलाइन पंजीकरण और जागरूकता की कमी कारण

चिकित्सकों के अनुसार पंजीकरण की ऑनलाइन व्यवस्था (online registration for corona vaccination) और जागरूकता की कमी मुख्य कारण हो सकते हैं। हालांकि, स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण केंद पर पंजीकरण का विकल्प खुला रखा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं भी पंजीकरण में बुजुर्गों सहित गंभीर बीमारियों से ग्रस्त 45 से 60 उम्र वर्ग के लोगों की मदद कर रही हैं। दूसरी समस्या यह है कि ज्यादातर निजी अस्पताल केवल ऑनलाइन पंजीकरण पर निर्भर हैं।

सरकारी टीकाकरण केंद्र (Government Vacconation Centre) की जिम्मेदारी संभाले एक चिकित्सक ने बताया कि कई बुजुर्गों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र पहला अनुभव था। टीका लगवा चुके ज्यादातर बुजुर्ग पढ़े लिखे हैं, स्मार्ट फोन (smart phone) का इस्तेमाल बखूबी करते हैं और टीके को लेकर जागरूक हैं। ज्यादातर बुजुर्ग परिवार के किसी सदस्य के साथ केंद्र पहुंचे हैं।

एक अन्य चिकित्सक ने बताया कि स्लम एरिया (slum area) से नियमित रूप से सरकारी अस्पतालों में उपचार कराने वाले बुजुर्ग मरीज टीके से दूर हैं।

ऑफलाइन पंजीकरण कराने वालों की संख्या कम

के. सी. जनरल सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. बी. के. वेंकटेशय्या ने बताया कि टीका लगवाने वाले ज्यादातर बुजुर्गों को टीकाकरण प्रक्रिया की जानकारी थी। अस्पताल पहुंच पंजीकरण कराने वालों की संख्या कम है।

दिचचस्पी या समय नहीं

कुछ ऐसे बुजुर्ग भी हैं जिनके परिवार के सदस्य या तो उन्हें टीका लगवाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं या फिर परिजनों के पास समय नहीं है। एम. एस. रामय्या नगर निवासी 65 वर्षीय एक बुजुर्ग ने बताया कि कुछ वर्ष पहले ही उनके हृदय की सर्जरी (Heart Surgery) हुई है। 55 वर्षीय पत्नी भी 15 वर्षों से मधुमेह (diabetes) की मरीज है। टीका लगवाना चाहते हैं लेकिन नौकरी में व्यस्त होने के कारण बेटे के पास समय नहीं है। खुद से कोशिश करने के बावजूद वे ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करा सके हैं। बेटा जब ले जाएगा तभी टीकाकरण होगा।

तकनीक अवरोध भी

सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों (Public Health Experts) का कहना है कि तकनीक चीजों को सुलभ बनाने के साथ-साथ कइयों के लिए अवरोध भी है। किसी भी अभियान में ऑनलाइन पंजीकरण हमेशा से समस्या रही है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ऑनलाइन होने के कारण गरीब मरीजों को कई स्तरों पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

141 पीएचसी, 6 रेफरल और 21 प्रसूति अस्पताल

बृहद बेंगलूरु महानागर पालिका (BBMP) के विशेष आयुक्त (स्वास्थ्य) राजेंद्र पी. चोलन ने बताया कि बेंगलूरु में केवल पांच सरकारी अस्पतालों को ही टीका लगाने की अनुमति मिली है। 141 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, छह रेफरल अस्पताल और 21 प्रसूति अस्पतालों को भी टीकाकरण अभियान से जोड़ा गया है। हर केंद्र में प्रतिदिन अधिकतम 200 लोग टीका लगवा सकेंगे। ऑनलाइन पंजीकरण और सीधे पंजीकरण कराने वाले लाभान्वितों को बराबर का मौका मिलेगा। स्लम एरिया में बीबीएमपी और स्वास्थ्य विभाग जागरूकता अभियान चलाएगा।