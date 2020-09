कर्नाटक में आधे बिस्तर नहीं देने वाले अस्पताल पर कार्रवाई

बेंगलूरु. बृहद बेंगलूरु महानगर पालिका के आयुक्त एन. मंजुनाथ प्रसाद ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के उल्लंघन के मामले में शहर के पद्मनाभनगर स्थित एनयू अस्पताल की प्रभारी अस्मा बानू के खिलाफ अभियोजन के आदेश दिए हैं।

प्रसाद के अनुसार अस्पताल प्रबंधन ने सरकार के उस आदेश का उल्लंघन किया है, जिसमें निजी अस्पतालों (Private hospitals were asked to provide 50 percent beds for Government Covid Patients) को 50 फीसदी बिस्तर सरकारी कोविड मरीजों के उपचार के लिए आरक्षित करने के निर्देश दिए गए थे।

कर्नाटक निजी अस्पताल चिकित्सा प्रतिष्ठान अधिनियम पोर्टल के अनुसार अस्पताल के 55 बिस्तर सरकारी कोविड मरीजों को नहीं दिए गए। उल्लंघन सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन को तलब किया गया। लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं रहा। अस्पताल ने 50 प्रतिशत बिस्तर उपलब्ध कराने के सरकारी निर्देश का पालन नहीं किया।

बीबीएमपी ने कुछ दिन पहले ही कोविड-19 मरीजों को 50 प्रतिशत बिस्तर आवंटित न करने पर 36 अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इनमें एनयू अस्पताल का नाम भी शामिल था।