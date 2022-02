सौरव गांगुली ने किया 100 बेड की कोविड आइसीयू का उद्घाटन

यह पहल स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे के अंतर को कम करने का एक प्रयास है जिसका देश सामना कर रहा है

बैंगलोर Updated: February 15, 2022 09:15:02 pm

बेंगलूरु. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly, President of the Board of Control for Cricket in India) ने सोमवार को नारायण हेल्थ सिटी (Narayana Health City) में 100 बेड की कोविड आइसीयू सुविधा का उद्घाटन किया।

अस्पताल के अध्यक्ष डॉ. देवी प्रसाद शेट्टी (Dr. Devi Prasad Shetty) ने कहा कि देश में प्रति 10 हजार लोगों पर पांच बिस्तर हैं। जब गहन देखभाल सुविधाओं की बात आती है तो स्थिति और भी गंभीर है। यह पहल स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे के अंतर को कम करने का एक प्रयास है जिसका देश सामना कर रहा है।

गोल्डमैन सैक्स, भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोनजॉय चटर्जी, यूनाटेड वे बेंगलूरु के कार्यकारी निदेशक राजेश कृष्णन और बायोकॉन की अध्यक्ष डॉ. किरण मजूमदार शॉ भी इस अवसर पर उपस्थित थीं। 24 घंटे में 1568 नए मामले

बेंगलूरु. राज्य में कोविड के दैनिक मामलों सहित मौतों की संख्या घटने का सिलसिला जारी है। टेस्ट पॉजिटिविटी दर (टीपीआर) भी घटकर 2.25 फीसदी पहुंच गई है। राज्य में बीते एक दिन में कोविड के 1,568 नए मरीज मिल जबकि 6,025 लोग संक्रमण मुक्त हुए। अब तक संक्रमित कुल 39,28,237 लोगों में से 38,57,323 लोगों ने कोरोना को मात दी है। राज्य में रिकवरी दर 98.19 फीसदी है। 31,215 एक्टिव मामले हैं।

राज्य में कोविड से कुल 39,665 मरीजों की मौत हुई है। इनमें से 25 मौतों की पुष्टि सोमवार को हुई। मृतकों में दो वर्ष का एक बालक भी है। बुखार, खांसी और सांस लेने में दिक्कत के कारण उसे 29 जनवरी को एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था। लेकिन, चार फरवरी को बालक ने दम तोड़ दिया।

1,568 नए मामलों में से 754 मामले बेंगलूरु शहर में सामने आए हैं। कुल 17,71,622 संक्रमितों में से 17,41,957 संक्रमित अब स्वस्थ हो चुके हैं। 12,890 एक्टिव मामले हैं। कोविड से 16,774 मरीजों की मौत हुई है। पांच मौतों की पुष्टि सोमवार को हुई। शहर में रिकवरी दर 98.32 फीसदी है।

शिवमोग्गा जिले में 91, मैसूरु जिले में 78, बेलगावी जिले में 63, दक्षिण कन्नड़ जिले में 55 और बल्लारी जिले में 50 नए संक्रमित मिले। शेष जिलों में नए मामलों की संख्या 50 से कम रही।

स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में गत 24 घंटे में 12,233 रैपिड एंटीजन और 57,313 आरटी-पीसीआर जांच सहित कुल 69,546 नए सैंपल जांचे। 2,06,173 लोगों का टीकाकरण हुआ।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें