यूके से बेंगलूरु लौटे तीन यात्रियों में मिला कोरोना का नया स्ट्रेन

बेंगलूरु. यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom- यूके) से स्वदेश लौटे छह कोरोना पॉजिटिव पाए गए यात्रियों मेंं वायरस के नए स्ट्रेन (new strain of corona virus) की पुष्टि हुई है। इनमें से तीन मरीज बेंगलूरु (Bengaluru) के हैं और पिछले एक पखवाड़े के दौरान ही यूके से लौटे हैं।

केंद्र सरकार ने मंगलवार को यूके स्ट्रेन के छह कोरोना मरीजों की पुष्टि करते हुए बताया कि बेंगलूरु के राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य व स्नायु विज्ञान संस्थान (Nimhans - निम्हांस) में तीन मरीजों के नमूनों की सीक्वेंसिंग (generic sequencing) हुई।

राज्य स्वास्थ्य व परिवारण कल्याण मंत्री डॉ. के. सुधाकर ने बताया कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR- आइसीएमआर) के अनुसार बेंगलूरु के तीन मरीजों में नया स्ट्रेन मिला है। उन्होंने बताया कि तीन में से दो मरीज एक ही परिवार (35 वर्षीय महिला और छह वर्ष की बेटी) के हैं। दोनों 19 दिसंबर को लंदन से बेंगलूरु लौटे थे। साथ में लौटे बच्ची के पिता के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि नहीं हुई थी। मां और बेटी को 22 दिसंबर को सरकारी विक्टोरिया अस्पताल के विशेष वार्ड में भर्ती किया गया था। इन मरीजों के ज्यादातर प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स (primary and secondary contacts) की पहचान कर ली गई है। सभी की आरटी-पीसीआर जांच होगी और एहतियातन सभी को आइसोलेट किया गया है।

संपर्क में आए अन्य लोगों की पहचान प्रक्रिया जारी है। नए स्ट्रेन से संक्रमित तीसरे मरीज को भी अस्पताल में भर्ती किया गया है। उन्होंने लोगों से नहीं घबराने की अपील करते हुए कहा कि यूके से लौटे ज्यादातर यात्री कोविड निगेटिव पाए गए हैं। उन्होंने निम्हांस (The National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences) के चिकित्सा विशेषज्ञों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से आगे उठाए जाने वाले कदमों की चर्चा की है।

डॉ. सुधाकर ने बताया कि सभी मरीज सरकारी अस्पतालों में भर्ती हैं और इनमें कोविड के हल्के लक्षण हैं। इन्हें अन्य कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है। पॉजिटिव मिले सभी यात्रियों के नमूनों की जेनेटिक सीक्वेंसिंग होगी। नए स्टे्रन वाले कोरोना वायरस को मूल वायरस से 70 प्रतिशत ज्यादा संक्रामक माना जा रहा है।

लापता यात्रियों की तलाश

लापता यात्रियों के बारे में पूछे जाने पर डॉ. सुधाकर ने कहा कि राज्य गृह मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने अगले 48 घंटे में इन्हें खोज निकालने की संभावना जताई है। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यात्रियों का लापता होना सरकार की नाकामी नहीं है। कईयों ने अपने मोबाइल फोन तक बंद कर रखें हैं। रातों रात घर भी खाली कर चुके हैं। ऐसे में इन यात्रियों को खोजना चुनौती है। इसलिए पुलिस की मदद ली गई है। जरूरत पड़ी तो कानूनी कार्रवाई भी होगी।

सीडीआर के आधार पर खोज

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यूके से लौटे यात्रियों के फोन नंबर के कॉल डेटा रिकार्ड (सीडीआर) और टॉवर लोकेशन के आधार पर तलाश की जा रही है। इनमें से कई यूके के फोन नंबर का उपयोग कर रहे हैं और उनसे मैसेंजिंग एप के जरिए संपर्क साधा गया है। पुलिस उपायुक्त स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में बेंगलूरु पुलिस ने ऐसे लापता लोगों का पता लगाने के लिए विशेष टीम बनाई है। एक अधिकारी ने कहा कि बेंगलूरु में हम करीब 197 लोगों का पता लगाने में कामयाब रहे हैं और करीब 50 लोगों को तलाशने के लिए तकनीकी टीम काम कर रही है।



लापता यात्री बने परेशानी का सबब

- 2500 यात्री यूके से कर्नाटक लौटे हैं 25 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच

- 570 यात्रियों का सुराग नहीं, इनमें 204 बेंगलूरु के हैं

- 1,903 यात्रियों की हुई मंगलवार तक आरटी-पीसीआर जांच

- 1,599 यात्री कोविड निगेटिव निकले हैं, 275 यात्रियों की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नहीं आई है

- 29 यात्री अभी तक कोविड पॉजिटिव निकले। जेनेटिक सीक्वेंसिंग के लिए सभी के नमूने निम्हांस भेजे गए

- 3 पॉजिटिव यात्रियों में नए स्टे्रन की पुष्टि हो चुकी है। 26 यात्रियों की रिपोर्ट आनी बाकी है।