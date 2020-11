53 फीसदी कोविड मरीज बेंगलूरु से

बेंगलूरु. कर्नाटक (Karnataka) में मंगलवार को 27,871 रैपिड एंटीजन और 66,668 आरटी-पीसीआर जांच सहित कुल 94,539 सैंपल जांचे गए हैं। नए संक्रमितों की संख्या 2,756 रही। इनमें से 1,479 यानी 53.66 फीसदी मरीज बेंगलूरु शहर (Bengaluru accounts for 53.66 percent of new covid patients) से हैं। शहर में अब तक कुल 3,41,554 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 3,14,956 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। 22,696 मरीजों का उपचार जारी है। कोविड से 3901 मरीजों की मौत हुई है।

93 फीसदी से ज्यादा ने दी कोरोना को मात

वहीं राज्य में कुल संक्रमितों की तादाद 8,32,396 पहुंच गई है। इनमें से 7,80,735 यानी 93.79 फीसदी स्वस्थ हुए हैं। 7,140 मरीजों को मंगलवार को अस्पताल से छुट्टी मिली। 40,395 मरीज उपचाराधीन हैं। प्रदेश में कोविड से कुल 11,247 मरीजों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को 26 नए मौतों की पुष्टि की। 932 मरीज आइसीयू में भर्ती हैं। बीते एक दिन में प्रदेश में पाजिटिविटी दर 2.91 फीसदी और केस फेटालिटी दर 0.94 फीसदी रही।

चार जिलों में 100 से ज्यादा नए मरीज

बागलकोट जिले में 22, बल्लारी जिले में 43, बेलगावी जिले में 26, बेंगलूरु ग्रामीण जिले में 35, बीदर जिले में 06, चामराजनगर जिले में 25, चिकबल्लापुर जिले में 12, चिकमगलूरु जिले में 55, चित्रदुर्ग जिले में 35, दक्षिण कन्नड़ जिले में 123, दावणगेरे जिले में 39, धारवाड़ जिले में 24, गदग जिले में 05, हासन जिले में 115, हावेरी जिले में 09, कलबुर्गी जिले में 22, कोडुगू जिले में 09, कोलार जिले में 85, कोप्पल जिले में 15, मंड्या जिले में 89, मैसूरु जिले में 125, रायचुर जिले में 14, रामनगर जिले में 19, शिवमोग्गा जिले में 94, तुमकुरु जिले में 108, उडुपी जिले में 20, उत्तर कन्नड़ जिले में 46, विजयपुर जिले में 50 और यादगीर जिले में 07 मरीजों की पुष्टि हुई।