अस्पताल अपने शवगृह में कई दिनों तक कोविड मृतकों का शव रखने पर मजबूर, परिजन परेशान

बेंगलूरु. कोविड मरीजों की लगातार बढ़ती मौतों के साथ अस्पतालों और परिजनों की परेशानी भी बढ़ गई हैं। अस्पतालों को शव कई दिन तक शवगृह (Bengaluru Hospitals forced to retain corona positive dead bodies in their mortuary for several days) में रखने पड़ रहे हैं। संबंधित वार्ड के स्वास्थ्य अधिकारी के हस्ताक्षर के बाद ही शव जलाने या दफनाने के निर्देश हैं। लेकिन यह प्रक्रिया लंबी है। कई मामलों में परिजन समय पर दस्तावेज प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे हैं। चिकित्सकों का कहना है कि वार्ड अधिकारी का नाम तो क्या कई परिजन वार्ड का नाम तक नहीं जानते हैं जहां मृतक रहता था। कई मामले सुलझाने के लिए अस्पतालों को पुलिस का सहारा लेना पड़ रहा है।

राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट डिसीजेज के निदेशक डॉ. सी. नागराज भी मानते हैं कि नए नियम शव जारी करने के आड़े आ रहे हैं। कई मामलों में शवों को दो से तीन दिनों तक शवगृह में रखना पड़ रहा है। संत जॉन अस्पताल के डॉ. वर्गीज पी. एस. ने बताया कि बीबीएमपी (बृहद बेंगलूरु महानगर पालिका) स्वास्थ्य निरीक्षक से संपर्क कर उनके हस्ताक्षर लेना अस्पतालों के लिए अतिरिक्त काम बन गया है। परिजन द्वारा जमा किसी भी दस्तावेज में वार्ड संख्या या नाम का जिक्र नहीं होता है। ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जिसमें मृतक के निवास और मूल निवास के बीच संबंध स्थापित करने के लिए कोई ठोस दस्तावेज नहीं हैं।

डॉ. वर्गीज ने बताया कि कुछ दिन पहले अस्पताल में कोरोना संक्रमित एक महिला मरीज की मौत हो गई। पति ने आवास प्रमाण के रूप में अपना ड्राइविंग लाइसेंस जमा किया। जिसके अनुसार परिवार महादेवपुर में रहता है। वास्तव में परिवार आनेकल का मूल निवासी है। इस असमंजस की स्थिति के बीच संबंधित वार्ड निरीक्षक तक पहुंचने में देरी होती है।

सुगुना अस्पताल के डॉ. आर. रवींद्र के अनुसार कोविड-19 मरीज की निगरानी के लिए उसके सभी दस्तावेज पहले से ही कर्नाटक निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान, सार्वजनिक स्वास्थ्य सूचना और बीबीएमपी महामारी सेल की वेबसाइटों पर अपलोड करने के निर्देश हैं। ऐसे में नए नियम की जरूरत उनके समझ से परे है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीबीएमपी अधिकारियों ने सुबह नौ बजे से पहले कॉल नहीं करने के निर्देश दे रखे हैं। अगर रात में किसी की मौत हो जाए तो अस्पताल को सुबह तक का इंतजार करना पड़ रहा है।