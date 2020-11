स्कूटर सवार युवकों से छह किलो सोने के जेवर बरामद

बेंगलूरु. कृष्णराज मार्केट पुलिस ने तीन करोड़ रुपए के 6 किलो सोने के आभूषण (Bengaluru City Market police on Friday night seized gold ornaments weighing 6 kg being transported without any bills)जब्त किए हैं। पश्चिम संभाग के डीसीपी डॉ संजीव एम पाटिल के अनुसार इस मामले में दलपत सिंह (34) तथा विकास (35) को गिरफ्तार किया है।

दोनों बाइक पर सोना लेकर जा रहे थे। जांच के दौरान पता चला कि उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। उन्होंने सोना कहां से खरीदा, किसका सोना है आदि किसी सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं मिलने के कारण कार्रवाई की गई है। मामले की जांच चल रही है।

केआर मार्केट थानांतर्गत दोड्डपेटे चौराहे के पास शुक्रवार देर रात कास्टेंबल आनंद तथा हनुमंत गश्त पर थे। इस दौरान एक स्कूटर पर सवार दलपत सिंह तथा विकास को रोककर वाहन की तलाशी ली गई तो बैग में दो बॉक्स में यह सोना मिला। पुलिस ने सोने के दस्तावेज मांगे तो उनके पास कोई दस्तावेज नहीं मिला। उसके पश्चात दोनों को केआर मार्केट थाने ले जाया गया।

थाने में पुलिस निरीक्षक कुमारस्वामी ने सोने के स्रोत को लेकर सवाल पूछे तब भी आरोपी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। उनके पास 65 नेकलेस, 7 सेट कंगन, 150 ग्राम के कानों के आभूषण बरामद हुए है। दोनों ने बताया की यह दुकान के आभूषण हैं तथा वे इन्हें घर ले जा रहे हंै। लेकिन उनके पास कोई दस्तावेज नहीं होने के कारण यह कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि कोरियर के माध्यम से यह आभूषण मुंबई से मंगाए गए हैं। मामले की जांच की जा रही है।