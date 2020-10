आईपीएल मैच पर लगा रहे थे सट्टा, पांच सटोरिए गिरफ्तार

बेंगलूरु. इंदिरा नगर पुलिस ने पांच सटोरियों को गिरफ्तार (Betting on IPL match, five bookies arrested in Bengaluru) कर नकद 56 हजार रुपए और पांच मोबाइल फोन तथा एक एलसीडी टीवी जब्त किया। पुलिस के अनुसार कोरमंगला निवासी नईम (44), सुब्बय्या (40), फारुख (48), एजाज (48) और एलेक्स (24) मंगलवार रात दुबई में खेले जा रहे आईपीएल के एक मैच के दौरान कई लोगों से मोबाइल फोन पर संपर्क कर सट्टा लगा रहे थे।

इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने इंदिरा नगर के बीडीए कांप्लेक्स के करीब एक दुकान पर छापा मार कर सटोरियों को गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि आरोपियों ने आईपीएल शुरू होते ही सट्टा लगाना शुरू कर दिया था।

रिक्की का मोबाइल फोन जांच के लिए भेजा

- ड्रग रैकेट का मामला

बेंगलूरु. ड्रग्स मामले की जांच कर रहे केन्द्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) ने मुत्तप्पा रै के पुत्र रिक्की रै के मोबाइल फोन को जब्त कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) को भेजा है। सीसीबी ने मंगलवार को रै के बिड़दी और सदाशिव नगर स्थित दो निवास पर छापे मार कर तलाशी ली थी। रै से भी पूछताछ की थी। रै पर ड्रग्स रैकेट के आरोपी आदित्य अल्वा को फरार करने और कुछ आरोपियों को भी अपने निवास में पनाह देने का आरोप है। रै ने मोबाइल फोन के सभी सन्देश और वाट्स एप के सन्देश डिलीट किए हैं। इसे पुन: प्राप्त करने के उद्देश से मोबाइल फोन को एफएसएल को भेजा है। रिपोर्ट मिलने के बाद रै से अधिक पूछताछ होगी।