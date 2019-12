नागरिकता कानून पर आई बड़ी खबर, सीएए की खामियों पर विचार कर सकता है केन्द्र

Big news on citizenship law, center can consider CAA flaws: केंद्रीय सामाजिक न्याय व सबलीकरण मंत्री राम दास अठावले ने संकेत दिया कि यदि नागरिकता संशोधन कानून पर किसी को आपत्ति है तो सरकार उनके सुझाव ले सकती है।