भाजपा नेता का विवादित बयान, कहा 'इटली की महिलाÓ को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं डीके शिवकुमार

BJP leader, said 'DK Shivkumar is trying to please Italy's lady' : पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के नेता अनंतकुमार हेगड़े ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर विवादित टिप्पणी करते हुए उन्हें 'इटली की महिलाÓ कहा है।