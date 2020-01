भाजपा नेता ने कहा, धमकियों से डरनेवाला नहीं

Eshwarappa said not afraid of threat calls: ग्रामीण विकास मंत्री के एस ईश्वरप्पा ने कहा है कि वह धमकियों से डरनेवाले नहीं हैं। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने बताया कि हाल उन्हें सीएए का समर्थन करने पर कॉल करके धमकी दी गई थी। धमकी को कायराना हरकत करार देते हुए उन्होंने कहा कि वह इस तरह के कॉल से डरते नहीं हैं।