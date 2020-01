भाजपा नेता ने कहा, मुसलमानों के इलाकों में नहीं होगा काम, भाजपा को वोट नहीं देते

There will be no work in Muslim areas, they do not vote for BJP: भाजपा विधायक रेणुकाचार्य ने विवादास्पद बयान देते हुए मुसलमानों को चेतावनी दी है कि उनके क्षेत्रों में कोई भी विकास कार्य नहीं किया जाएगा क्योंकि वे भाजपा को वोट नहीं देते।