पूर्व CM से बोले भाजपा मंत्री-काला पानी जाओ, प्रबंध मैं करवा दूंगा

बेंगलूरु. भाजपा (BJP) ने विनायक दामोदर सावरकर (Vinayak Damodar Savarkar) को भारत रत्न (Bharat Ratna) देने का अपने घोषणा पत्र में वादा क्या किया, पूरे देश में इसस पर बहस चल पड़ी है।

अखबारों में संपादकीय लिखे जा रहे हैं, टीवी चैनलों में प्राइम टाइम शो में बहस हो रही है और सोशल मीडिया में हैशटैग का खेल गतिमान है।

समर्थक और विरोधियों के अपने-अपने तर्क हैं। भाजपा नेता सावरकर को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और महान योद्धा, राष्ट्रवादी, देश का उद्धारक कहते नहीं थकते तो कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल महात्मा गांधी की हत्या का षड्यंत्रकारी, ब्रिटिश सरकार का हितैषी, सांप्रदायिक तथा समाज को तोडऩे वाले की संज्ञा दे रहे हैं।

कर्नाटक (Karnataka) में विपक्ष की ओर से कांग्रेस (Congress) के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री (Cheif Minister) सिद्धरामय्या (Siddaramaiah) मोर्चा संभाले हुए हैं, शुक्रवार को उन्होंने मेंगलूरु में सवालिया लहजे में कहा था कि महात्मा गांधी के हत्यारे को भारत रत्न क्यों मिलना चाहिए।

अब ताजा मामले में शनिवार को इसी मुद्दे पर उनकी सोशल मीडिया (Social Media) पर भाजपा सरकार में मंत्री सीटी रवि (CT Ravi) के साथ बहस हुई है।

Dear @siddaramaiah,



Gandhiji called Savarkar a faithful son of Bharat & wrote in Young India that his "talent should be utilised for public welfare".



I challenge you to a public debate on #VeerSavarkar. Instead of indulging in "Hit & Run Politics" show guts to debate with me.