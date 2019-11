कांग्रेस को इस तरह से करारा जवाब देगी भाजपा

BJP will give a befitting reply to Congress in this way: कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बीएस येडियूरप्पा का आडियो क्लिप सुप्रीम कोर्ट में पेशकिया तो भाजपा ने भी कांग्रेस को इसी तरीके से जवाब देने की तैयारी कर ली है।