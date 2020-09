कोरोना : आसानी से हो सकेगी टी-सेल इम्यूनिटी जांच, 24 घंटे में आएगा नतीजा

- सीरो सर्विलांस सर्वे और वैक्सीन विकास में भी महत्वपूर्ण

- जरूरी नहीं हर उबरे मरीज में हो एंटीबॉडी

बेंगलूरु. शरीर में एंटीबॉडी विकसित नहीं होने के बावजूद विशिष्ट टी-सेल्स (प्रतिरक्षा कोशिकाएं) कोरोना संक्रमण से बचाने में सक्षम हैं। लेकिन टी-सेल इम्यूनिटी जांच महंगी है। एंटीबॉडी (Antibody) की तुलना में टी-सेल्स का अध्ययन भी कठिन है। टी-सेल प्रतिरक्षा की पारंपरिक जांच प्रक्रिया जटिल है। रक्त से विभिन्न कोशिकाओं को अलग करने के लिए प्रौद्योगिकी की जरूरत पड़ती है जो आसानी से उपलब्ध नहीं हैं।

बेंगलूरु के दो चिकित्सकों ने कोविड-19 के मरीजों में टी-सेल इम्यूनिटी जांच के लिए नई पद्धति विकसित करने का दावा (Bengaluru-based doctors have developed a blood test to examine specific T Cell immunity for Covid-19) किया है। छोटे लैबों में भी साधारण रक्त परीक्षण से यह संभव है। यह परीक्षण विशिष्ट सार्स प्रोटीन के साथ टी-सेल्स की उत्तेजना प्रक्रिया पर निर्भर करता है। टी-सेल्स प्रोटीन की पहचान कर साइटोकिन्स (cytokines) उत्पादित करते हैं। साइटोकिन्स को माप कर 24 घंटे में नतीजे हासिल हो सकेंगे। पॉजिटिव परिणाम अच्छे विशिष्ट सेलुलर प्रतिरक्षा को इंगित करते हैं।

एस्टर सीएमआइ अस्पताल में यकृत प्रत्यारोपण सर्जन डॉ. सोनल अस्थाना एवं शंकर कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र मेें कैंसर सर्जन डॉ. विष्णु कुरपाड ने यह पद्धति विकसित की है। नई जांच पद्धति सीरो सर्विलांस सर्वे में मददगार होगी। इसमें लोगों के सैंपल एंटीबॉडी जांच के लिए एकत्र किए जाते हैं ताकि पता चल सके कि लोगों में कोरोना संक्रमण की एंटीबॉडी विकसित हुई है या नहीं।

टी-सेल्स की याददाश्त वर्षों तक रहती है

डॉ. अस्थाना ने पत्रिका (Patrika) को बताया कि बेंगलूरु, मुंबई, दिल्ली और पुणे में कई सीरो सर्विलांस सर्वे किए गए हैं। लेकिन सर्वे में टी-सेल्स पर ध्यान नहीं दिया गया। नई जांच पद्धति आसानी से टी-सेल्स को पहचान सकती है। कोविड से उबरे हर मरीज में एंटीबॉडी विकसित नहीं होती है। हो भी तो अधिकांश मरीजों में आठ सप्ताह से अधिक नहीं रहता है। लेकिन टी-सेल्स की याददाश्त वर्षों तक रहती है। टी-सेल्स मेमोरी सेल्स (स्मृति कोशिकाएं) का उत्पादन करती हैं जो कई वर्षों तक एंटीजन के बारे में जानकारी संग्रहीत करने में सक्षम है। टीबी (क्षय रोग) सहित अन्य बीमारियों के उपचार में भी टी-सेल्स इम्यूनिटी अहम रही है। कुल विशेष कंपाउंड हैं जो कोविड के लिए काम करते हैं। उसी के आधार पर नई जांच पद्धति को मोडिफाई किया गया है।

सेलुलर इम्यूनिटी उपचाराधीन मरीजों से ज्यादा

डॉ. अस्थाना ने बताया कि प्रारंभिक अध्ययन में कोविड से उबरे, मध्यम और गंभीर 18 मरीजों को शामिल किया गया। ठीक हो चुके मरीज में सेलुलर इम्यूनिटी उपचाराधीन मरीजों से ज्यादा थी। इस पद्धति को पेटेंट कराएंगे। भारत विशिष्ट वायरस अनुक्रमों को आधार बना जांच पद्धति को और विकसित करने का लक्ष्य है। फिलहाल हम शुरुआती चरण में हैं। जांच से प्राप्त सेलुलर इम्यूनिटी के आधार पर मरीजों को वर्गीकृत कर सकते हैं। कोविड वैक्सीन आ जाने के बाद सेलुलर इम्यूनिटी के अनुसार लोगों का टीकाकरण हो सकेगा।