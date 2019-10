भाजपा व कांग्रेस दोनों विश्वास करने योग्य नहीं

Both BJP and Congress are not trustworthy: पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल-एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एचडी देवगौड़ा ने दिसंबर में होने वाले 15 सीटों के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) या कांग्रेस के साथ किसी भी प्रकार के चुनावी गठबंधन की संभावना से इंकार करते हुए कहा है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां विश्वास करने योग्य नहीं हैं और दोनों का चरित्र एक जैसा ही है।