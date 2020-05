भाई-बहन ने दी कोरोना को मात

हुब्बल्ली. साढ़े तीन वर्षीय बालक व उसकी सात वर्ष की बहन (three-and-a-half years old boy and his seven-year-old sister) कोरोना से जिंदगी की जंग जीत गई है। कोरोना वायरस (Corona Virus) जांच रिपोर्ट निगेटिव (Negative Report) आने के बाद दोनों को शनिवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। केंपेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ( kepmegowda Institute Of Medical Sciences) में दोनो का उपचार जारी था।

जिला आयुक्त दीपा चोलन (Deputy Commissioner Deepa Cholan) ने बताया कि विशेष परिस्थितियों में इन दोनों की देखभाल के लिए इनकी मां को भी आइसोलेशन वार्ड (Mother was allowed to stay in Isolation Ward with kids) में रहने की इजाजत मिली थी। अस्पताल से छुट्टी देने से पहले मां की जांच भी की गई। रिपोर्ट निगेटिव आई। इस परिवार के चार और सदस्य अभी अस्पताल में भर्ती हैं।

इन दो बच्चों सहित अब तक चार मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिली है। किम्स (KIMS) में छह और मरीज भर्ती हैं।