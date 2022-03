कर्नाटक: तुमकुरु जिले में बस पलटी, दो विद्यार्थियों सहित 8 की मौत

25 से अधिक घायल

बैंगलोर Published: March 19, 2022 02:57:39 pm

बेंगलूरु. बेंगलूरु. तुमकुरु जिले के पावागड़ा के पास एक भीषण सडक़ हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बस के पलटने से आठ लोगों की मौत हो गई जबकि 25 से अधिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

तुमकुर पुलिस के अनुसार इनमें विद्यार्थियों की मौत हो गई है जबकि घायलों में विद्यार्थी भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार घायलों में कई ऐसे हैं जिनकी हालत गम्भीर है। (The injured have been shifted to hospitals in Tumakuru and Pavagada. Among the dead two are students) इसकी वजह से मृतकों की संख्या बढ़ सकती है।

दुर्घटना के बाद मौके पर हृदय विदारक दृश्य था। चीख-पुकार मची थी। बताया जाता है कि दुर्घटनाग्रस्त निजी बस पावागड़ा से होसाकोटे जा रही थी। तभी बस के चालक ने नियंत्रण खो गया और बस अचानक पलट गई। हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तुमकुरु अस्पताल में भर्ती कराया। प्रारंभिक जांच में दुर्घटना का कारण चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार वाहन चलाने की बात सामने आई है। यात्रियों ने बताया कि बस में 60 से अधिक यात्री सवार थे जिनमें से कई विद्यार्थी थे। यात्रियों के अनुसार चालक तेज गति से बस चला रहा था।

वहीं, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हादसे पर ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि कर्नाटक के तुमकुरु में एक बस दुर्घटना में लोगों की जान जाने के बारे में सुनकर गहरा दुख हुआ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना।

