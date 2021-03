कर्नाटक में उप चुनाव 17 अप्रेल को

बेंगलूरु. कर्नाटक में बसव कल्याण व मस्की विधानसभा क्षेत्रों (assembly constituencies — Basavakalyan and Maski) और बेलगावी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र (Belgavi Lok Sabha constituency) के लिए उपचुनाव 17 अप्रैल को होंगे। चुनाव आयोग (Election Commission )ने यह घोषणा करते हुए संकेत दिया है कि मतगणना 2 मई को होगी। मालूम हो कि उसी दिन पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु और पुदुच्चेरी में राज्य चुनावों के नतीजे आएंगे।

बता दें कि पूर्व रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगडी (former Minister of State for Railways Suresh Angadi) की मृत्यु के बाद बेलगावी लोकसभा सीट पर उपचुनाव की आवश्यकता पड़ी, वहीं कांग्रेस विधायक बी नारायण राव की मृत्यु के बाद बसवकल्याण (बीदर) में उप चुनाव आयोजित किया जा रहा है। दोनों नेताओं ने पिछले साल सितंबर में कोविद -19 से संक्रमित होने के बाद दम तोड़ दिया था।

वहीं, रायचूर में मस्की विधानसभा सीट खाली है। विधायक प्रतापगौड़ा पाटिल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोडक़र 2019 में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था।