मुसलमानों को बुरा कहना ही उनके लिए असली देशभक्ति

UT Khader says Calling Muslims bad is the patriotism for them, उन्होंने कहा कि ईश्वरप्पा के लिए मुसलमानों को बुरा कहना ही देशभक्ति है जबकि सभी समुदाय के लोगों को साथ लेकर चलना ही असली देशभक्ति है।