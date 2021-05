बिल के नाम पर शव सौंपने से किया इनकार तो रद्द होगा लाइसेंस

- अस्पतालों को कर्नाटक सरकार की चेतावनी

बेंगलूरु. कोविड से मौत के बाद बिल का भुगतान होने तक शव को परिजनों को नहीं सौंपने वाले अस्पतालों को सरकार ने चेताया है। दोषी अस्पतालों के खिलाफ कर्नाटक निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान (केपीएमइ) अधिनियम 2007 के तहत काईवाई करते हुए लाइसेंस रद्द करने के निर्देश दिए हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव जावेद अख्तर ने बताया कि केपीएमई अधिनियम 2007 के उप-खंड 6 और धारा 11 के अनुसार परिजनों को शव सौंपते समय कोई भी अस्पताल बिल के भुगतान के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। बिल भरने के नाम पर अस्पताल शव को सौंपने से इनकार नहीं कर सकते हैं। ऐसे मामले पकड़े जाने पर सभी जिलाधिकारियों, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और बृहद बेंगलूरु महानगर पालिका के मुख्य आयुक्त को फौरन संबंधित अस्पताल का लाइसेंस रद्द करने और बाद में अन्य कार्रवाई करने के (Karnataka to cancel license of hospitals which refuse to hand over dead body without payment) निर्देश दिए गए हैं।