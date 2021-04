हावेरी जिले में केस फेटालिटी दर सबसे ज्यादा

बेंगलूरु. हावेरी जिले में केस फेटालिटी दर (सीएफआर) सबसे (Case fatality rate highest in Haveri district of Karnataka) ज्यादा है। कोविड वॉर रूम के आंकड़ों के अनुसार बीते एक सप्ताह के दौरान जिले में सीएफआर 2.2 फीसदी रही है जबकि राज्य में सीएफआर 0.41 फीसदी है। गत वर्ष 15-20 अगस्त के बीच भी हावेरी में सीएफआर सबसे ज्यादा तीन फीसदी दर्ज की गई थी। हावेरी में अब तक कोविड के 11,823 मामले सामने आए हैं। इनमें से 203 मरीजों की मौत हुई है। 430 मरीज उपचाराधीन हैं। यह राज्य के किसी जिले से सबसे कम है। 11,190 मरीज संक्रमण से उबर चुके हैं। 1,439 मरीज क्वारंटाइन हैं।

जिला स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार मरीजों का देर से अस्पताल पहुंचना (patients head to hospital at last moment) सीएफआर बढऩे का बड़ा कारण है। गत वर्ष करीब 20 मरीज मृत अवस्था में अस्पताल पहुंचे थे।

कुछ दिनों पहले राज्य गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने जिला अधिकारियों को कोविड (covid) के बढ़ते मामलों को लेकर सतर्क रहने और अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे। स्वास्थ्य अधिकारियों को घर-घर जा बुखार और ऑक्सीजन लेवल (fever and oxygen level) जांचने की जिम्मेदारी सौंपी थी। मरीजों के प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स के अनिवार्य जांच की बात कही थी।