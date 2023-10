Karnataka caste census जातीय जनगणना: कांग्रेस पार्टी की मांग, जल्द जारी की जाए रिपोर्ट

बैंगलोरPublished: Oct 03, 2023 05:12:41 pm Submitted by: Taufiq Hayat

karnataka caste census जातीय जनगणना रिपोर्ट बेहतर नीतियां बनाने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में होगी मददगार karnataka Caste census report will be helpful in making policies and ensuring social justice

कांग्रेस पार्टी की मांग, जल्द जारी की जाए जातीय जनगणना रिपोर्ट