Covid-19 cases in Karnataka: कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सतर्कता जरूरी: समिति

कर्नाटक में बढ़ रहे कोरोना के नए मामले

बैंगलोर Published: June 09, 2022 01:51:35 pm

बेंगलूरु. कर्नाटक में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कर्नाटक सरकार द्वारा कोविड -19 के प्रसार से जुड़े मुद्दों पर (Karnataka government to advise it on issues linked to the spread of the Covid-19) सलाह देने के लिए नियुक्त एक तकनीकी सलाहकार समिति (technical advisory committee (TAC) ) ने सतर्क रहने की सलाह दी है। समिति ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन संकेत दिया कि चिंता का कोई कारण नहीं है।

बता दें कि टीएसी की स्थापना वर्ष 2020 में हुई थी। 6 जून को हुई एक बैठक के बाद टीएसी ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग अनिवार्य करने की सलाह दी है कहा है कि यदि अगले सप्ताह कोविड के मामले बढ़ते हैं तो राज्य को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत एक आदेश जारी करते हुए मास्क लगाना अनिवार्य करना चाहिए। समिति की ओर से कहा गया है कि पहले हम प्रतिदिन लगभग 100 और 150 मामलों के अभ्यस्त थे और अब यह 300 हो गया है। महाराष्ट्र और केरल में भी सक्रमित मामलों की संख्या बढ़ रही है। बता दें कि बुधवार को कर्नाटक में पिछले चौबीस घंटों में कोरोना के कुल 376 नए मामले सामने आए। इनमें से सर्वाधिक 358 नए मामले राजधानी बेंगलूरु में सामने आए हैं। वहीं मैसूरु में सात लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। पॉजिटिविटी रेट 1.61 प्रतिशत रही। राज्य में बुधवार को कुल 231 कोरोना संक्रमितों को इलाज के बाद अश्पताल से छुट्टी दी गई। एक अधिकारी ने कहा कि ओमिक्रॉन एक बहुत ही हल्का संस्करण था। हम बच्चों में संक्रमण के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए एक सीरोलॉजिकल सर्वेक्षण कर रहे हैं। पढ़ना जारी रखे

