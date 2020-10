कर्नाटक : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शिवकुमार के ठिकानों पर सीबीआइ छापे

बेंगलूरु. केेंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने सोमवार सुबह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के आवास सहित कई ठिकानों पर एक साथ छापे मारे। शिवकुमार के भाई और बेंगलूरु ग्रामीण क्षेत्र से लोकसभा सदस्य डीके सुरेश के आवास पर भी छापे मारे गए। छापे तीन राज्यों में हुए हैं। कर्नाटक के अलावा दिल्ली और महाराष्ट्र में भी शिवकुमार और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापे मारे गए।

14 ठिकानों पर एक साथ छापे

बताया जा रहा है कि सीबीआइ ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापे मारे हैं। सिद्धरामय्या के नेतृत्व वाली कांग्रेस समय मेें मंत्री रहते समय शिवकुमार के खिलाफ यह मामला दर्ज हुआ था। शिवकुमार और सुरेश के अलावा उनके रिश्तेदारों और सहयोगियों के 14 ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। सूत्रों के मुताबिक बेंगलूरु सहित कर्नाटक मेें 9, दिल्ली में 4 और मुंबई में 1 ठिकाने पर छापे मारे गए। सुबह शुरु हुई छापे की कार्रवाई अभी जारी है।





उपचुनावों से पहले कार्रवाई पर गरमाई राजनीति

बेंगलूरु के राजराजेश्वरी नगर और तुमकूरु जिले के सिरा विधानसभा क्षेत्र में 3 नवम्बर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले छापे की कार्रवाई को लेकर राजनीति गरमा गई है। राजराजेश्वरी नगर विधानसभा सीट, बेंगलूरु ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में है जहां से सुरेश सांसद हैं। इस क्षेत्र में पिछले साल दल-बदल करने वाले कांग्रेस विधायक को अयोग्य ठहराए जाने के कारण उपचुनाव हो रहे हैं। इस क्षेत्र से विधायक रहे मुनिरत्ना पिछले साल भाजपा की सरकार बनने से ेपहले पाला बदलने वाले कांग्रेस और जद-एस गठबंधन के 17 विधायकों में शामिल थे। इन विधायकों को बाद में अयोग्य ठहरा दिया गया था। लेकिन, मुनिरत्ना के 2018 के विधानसभा चुनाव में निर्वाचन के खिलाफ चुनाव याचिका लंबित होने के कारण बाकी 15 सीटों के साथ उपचुनाव नहीं कराए गए थे। पिछले महीने ही चुनाव आयोग ने चुनाव कराने की घोषणा की थी।





कांग्रेस ने लगाया सत्ता के दुरुपयोग का आरोप

कांग्रेस ने भाजपा पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धरामय्या ने कहा कि भाजपा हमेशा बदली की राजनीति और लोगों का ध्यान भटकाने में व्यस्त रहती है। सिद्धू ने ट्वीट किया कि शिवकुमार के ठिकानों पर छापे की यह कार्रवाई कांग्रेस के उपचुनावों की तैयारी को पटरी से उतारने का प्रयास है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी कार्रवाई की निंदा की। सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि मोदी-येडियूरप्पा की जोड़ी कठपुतली सीबीआइ के सहारे धमकाने का खेल खेल रही है लेकिन कांग्रेस इससे नहीं डरेगी।







. @BJP4India has always tried to indulge in vindictive politics & mislead public attention. The latest CBI raid on @KPCCPresident @DKShivakumar 's house is another attempt to derail our preparation for bypolls. I strongly condemn this.

कांग्रेस का धरना

इस बीच, छापे की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेंगलूरु मेंं धरना भी दिया।





The insidious game of intimidation & machinations of Modi-Yeddyurappa duo being executed by a puppet CBI by raiding @DKShivakumar won’t deter us.



CBI should be unearthing the layers of corruption in Yeddyurappa Govt.



But, ‘Raid Raj’ is their only ‘Machiavellian Move’ !

1/2