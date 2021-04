कर्नाटक को मिला 500 टन अतिरिक्त ऑक्सीजन

बेंगलूरु. कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार की अपील पर केंद्र सरकार ने 500 मीट्रिक टन अतिरिक्त ऑक्सीजन का आवंटन किया है। इसके साथ ही राज्य का ऑक्सीजन कोटा बढ़कर 800 टन हो गया है। केंद्र सरकार ने कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में शामिल कर्नाटक को जीवनरक्षक माने जाने वाले रेेमडेसिविर इंजेक्शन का भी अतिरिक्त आवंटन किया है। 1.62 लाख से अधिक उपाचाराधीन मरीजों के साथ बेंगलूरु देश के सर्वाधिक एक्टिव मामले वाले महानगरों में शामिल है। शनिवार को राज्य में 29 हजार से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई, जो अभी तक किसी एक दिन में सर्वाधिक है। अप्रेल महीने में राज्य में नए मामलों का रिकार्ड कई बार टूट चुका है।





गौरतलब है कि शुक्रवार को कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित दस राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री बीएस येडियूरप्पा ने राज्य में कोरोना की स्थिति को देखते हुए 1400 टन से अधिक ऑक्सजीन और दो लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराने की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर ऑक्सीजन का आवंटन नहीं बढ़ाया गया तो राज्य में कई स्वास्थ्य केंद्रों को बंद करने की स्थिति बन सकती है।





रेमडेसिविर का कोटा भी बढ़ा

राज्य की अपील पर केंद्र सरकार ने कर्नाटक के ऑक्सीजन का कोटा 300 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 800 मीट्रिक टन कर दिया। इसके साथ ही राज्य के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन का कोटा भी 50 हजार से बढ़ाकर 1.22 लाख वायल कर दिया। यह आवंटन 21 से 30 अप्रेल के लिए है। इससे पहले केंद्र सरकार ने राज्य को रेमडेसिविर के 25हजार अतिरिक्त वायल देने की घोषणा की थी। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर का कोटा बढ़ाए जाने पर येडियूरप्पा ने ट्वीट कर कहा कि इससे राज्य में कोरोना महामारी से लड़ाई को मजबूती मिलेगी।





I thank PM @narendramodi, Home Min @AmitShah & Union Min @DVSadanandGowda for increasing Karnataka's allocation of Remdesivir fm 50,000 to 1,22,000 till Apr 30 & daily oxygen allocation fm existing 300 MT to 800 MT as per my request. This will strengthen our fight against Covid19