Drought affected in Karnataka मानसून के अंत तक कर्नाटक में सूखा, केंद्रीय टीम करेगी दौरा

बैंगलोरPublished: Oct 05, 2023 05:53:40 pm Submitted by: Taufiq Hayat

Drought affected in Karnataka कर्नाटक में सूखे की स्थिति पर जानकारी देगी केंद्रीय टीम Central team will give information on drought situation in Karnataka

कर्नाटक के 195 तालुक सूखाग्रस्त