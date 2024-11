बच्चे देश के भविष्य को रोशन करने वाले सितारे

बैंगलोर•Nov 15, 2024 / 05:38 pm• Nikhil Kumar

स्कूली शिक्षा और साक्षरता मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा कि बच्चे देश के भविष्य को रोशन करने वाले सितारे (Children are the stars who brighten the future of the country) हैं। विद्यार्थियों के लिए जीवन में हर कदम अनमोल है और उन्हें साहस के साथ आगे बढऩा चाहिए तभी वे जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।वे बाल दिवस पर गुरुवार को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से आयोजित हमारे बच्चे हमारा भविष्य कार्यक्रम को संबोधिक कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि हर किसी को बिना असफलता के स्कूल school जाने और अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की जरूरत है ताकि वे देश के भविष्य को आकार देने वाले चमकीले सितारों के रूप में चमक सकें। स्कूलों में मध्याह्न भोजन के अलावा अंडा, बाजरा माल्ट, मूंगफली चक्की उपलब्ध कराकर बच्चों का पोषण बढ़ाने का काम जारी है।उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार और बृहद बेंगलूरु महानगर पालिका के मुख्य आयुक्त तुषार गिरिनाथ ने भी समारोह में हिस्सा लिया।