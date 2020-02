18 चीनी विद्यार्थियों को फिलहाल नहीं लौटने की सलाह

15 जनवरी को चीन के लिए रवाना हुए थे

मैसूरु विश्वविद्यालय (University Of Mysuru - यूओएम) में पढ़ाई कर रहे 18 चीनी विद्यार्थियों (Chinese Students advised to stay in China for time being) को यूओएम के कुलपति ने फिलहाल चीन में ही रहने की सलाह दी है। यूओएम में 120 चीनी विद्यार्थी हैं। इनमें से 18 चीनी विद्यार्थी च्रंद्र नव वर्ष की छुट्टियों में चीन गए हुए हैं।

यूओएम के कुलपति प्रो.जी. हेमंत कुमार ने बताया कि ये विद्यार्थी 15 जनवरी को चीन के लिए रवाना हुए थे। कोरोना वायरस (Corona Virus) के फैलाव के मद्देनजर उन्होंने यह सलाह दी है। प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों के मुकाबले यूओएम में चीनी विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा है। जिला निगरानी अधिकारी डॉ. शिव प्रसाद ने बताया कि वायरस से निपटने के लिए महकमा तैयार है। जिला और तालुक अस्पतालों में विशेष वार्ड की व्यवस्था की गई है। जागरूकता ही बचाव है। इसलिए घबराने नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है।