कोविड रिपोर्टिंग में सही शब्दों का चयन जरूरी : निम्हांस

बेंगलूरु. राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य व स्नायु विज्ञान संस्थान (निम्हांस) ने सोमवार को केयरिंग फॉर मीडिया चैम्पियंस नामक ऑनलाइन सम्मेलन व परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया।

मनोरोग विभाग की प्रमुख व वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉ. प्रतिमा मूर्ति ने कहा कि भागती-दौड़ती जिंदगी में कोरोना के कारण अचानक लगे ब्रेक ने लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाला है और मीडियाकर्मी इससे अछूते नहीं हैं। लेकिन कोरोना काल में मीडियाकर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य मुद्दे शायद पीछे रह गए। चिंता, भय, अकेलापन, चिड़चिड़ापन, उदासी, उलझन और अनिश्चितता के माहौल में मीडियाकर्मी भी दिन-रात जूझ रहे हैं। इसलिए निम्हांस (The National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences) ने इसे गंभीरता से लिया है। उन्होंने मीडियाकर्मियों के विभिन्न सवालों के जवाब के साथ शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के गुर सिखाए।

कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में मीडिया की भूमिका को बेहद अहम बताते हुए डॉ. मूर्ति ने रिपोर्टिंग व खबरों के प्रसारण में शब्दों के चयन को बेहद महत्वपूर्ण बताया। एक शब्द लोगों का मनोबल बढ़ा सकता है तो दूसरे का प्रभाव उल्टा हो सकता है।

उन्होंने आत्महत्या जैसी खबरों को लेकर भी विशेष सावधानी बरतने और आत्महत्या के तरीकों को अनावश्यक उजागर नहीं करने की अपील भी की। विशेषकर मामला जब सेलिब्रिटी से जुड़ा हो।