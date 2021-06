कर्नाटक में दसवीं की परीक्षा जुलाई के तीसरे सप्ताह में

बेंगलूरु. कर्नाटक में दसवीं की परीक्षा (SSLC exams in the third week of July) जुलाई के तीसरे सप्ताह में होगी।

कर्नाटक के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार ने शुक्रवार को घोषणा की कि एसएसएलसी या 10वीं की परीक्षाएं जुलाई के तीसरे सप्ताह में होंगी।

संवाददाताओं से बातचीत में मंत्री ने कहा कि ‘प्री-यूनिवर्सिटी’ के दूसरे वर्ष के कॉलेज विद्यार्थियों को अगले स्तर पर प्रोन्नत कर दिया जाएगा। पहली ‘प्री-यूनिवर्सिटी परीक्षा’ में उनके प्रदर्शन के आधार पर अंक दिए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि ‘सेकंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट’ (एसएसएलसी) के गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए एक बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र और भाषाओं के लिए एक और प्रश्न पत्र होगा।

उनका कहना था कि बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र 40 अंक के होंगे, इनके सवाल सीधे एवं स्पष्ट होंगे। राज्य में कुल 6000 केन्द्रों पर परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। एक कमरे में अधिकतम 12 विद्यार्थी सामाजिक दूरी का पालन करते हुए परीक्षा लिखेंगे।

वहीं कोविड-19 से प्रभावित विद्यार्थियों के लिए पूरक परीक्षाएं होंगी। इनके परिणाम अगस्त में आएंगे।