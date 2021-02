कर्नाटक में गोहत्या विरोधी विधेयक पारित होने पर सीएम ने जताई खुशी, की गौ पूजा

बेंगलूरु. कर्नाटक में विधान परिषद में गोहत्या निरोधक विधेयक ( Prevention of Slaughter and Preservation of Cattle Bill, 2020) पारित होने पर मुख्यमंत्री बीएस येडियूरप्पा ने खुशी जताई है। मंगलवार को उनके आवास पर गायों की पूजा (cow worship) की गई।

मालूम हो कि कांग्रेस व जद-एस विधायकों के विरोध के बीच सोमवार को कर्नाटक गौहत्या रोकथाम और मवेशी संरक्षण विधेयक-2020 को विधान परिषद में पारित किया गया। यह विधेयक विधानसभा में पहले ही पारित हो चुका है। इसी के साथ राज्य में गायों की हत्या, तस्करी, अवैध परिवहन, गायों पर अत्याचार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

विधेयक में गायों की हत्या करने वालों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान है।

सरकार की मंशा पर संदेह

विधान परिषद में चर्चा के दौरान कांग्रेस व जेडी-एस विधायकों ने सरकार की मंशा पर संदेह जताते हुए कहा कि सरकार कुछ लोगों को निशाना बना रही है। जबकि पशु पालन मंत्री प्रभु चौहान ने कहा कि इससे मवेशियों के संरक्षण के प्रयासों को बल मिलेगा। परिषद में यह विधेयक ध्वनिमत से पारित किया गया।