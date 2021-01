सीएम ने अस्पताल जाकर सदानंद गौड़ा की कुशलक्षेम पूछी

बेंगलूरु. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येडियूरप्पा (Chief Minister B S Yediyurappa) ने सोमवार को बेंगलूरु के एक अस्पताल में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा (Union Minister for Chemicals and Fertilizers and former CM D V Sadananda Gowda) से मुलाकात की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

मालूम हो कि बल्ड शुगर के स्तर में गिरावट के बाद रविवार को चित्रदुर्ग में गिर जाने के बाद गौड़ा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वह शिवमोग्गा में पार्टी की बैठक में शामिल होने के बाद लौट रहे थे। एक होटल के पास भोजन के लिए रुके गौड़ा का शुगर लेवल कम हो गया और वे कार से बाहर निकलते ही अचानक गिर पड़े।

सभी पैरामीटर सामान्य

डॉक्टरों ने कहा कि उनकी हालत स्थिर है। अस्पताल के एक चिकित्सक डॉ. बृंदा ने कहा कि उनका शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर सहित सभी पैरामीटर सामान्य हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। हम 24 घंटे उनके स्वास्थ्य का निरीक्षण करेंगे।

सीएम के साथ डिप्टी सीएम अश्वथनारायण, गोविंद कारजोल और लक्षमण सवदी अन्य मंत्री भी थे।