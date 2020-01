खराब नैक ग्रेडिंग वाले कॉलेज और विवि पर बंदी का खतरा

बेंगलूरु. राज्यपाल वजुभाई वाळा (Vajubhai Vala) ने प्रदेश सरकार को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (National Assessment and Accreditation Council - नैक) की ग्रेडिंग में खराब प्रदर्शन करने वाले कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को बंद (Colleges and Universities with poor naac grading should be closed) करने का सुझाव दिया है। उन्होंने प्रदेश सरकार को इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखने का सुझाव भी दिया है।

राज्यपाल के अनुसार कॉलेज या विवि जब अपने उद्देश्य में कामयाब न हों तो इन्हें बंद कर देना चाहिए। पढ़ाने और युवा मन को दोहने की क्षमता खो चुके विवि और कॉलेजों की पहचान कर इन्हें बंद करना बेहतर होगा।

उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission - यूजीसी) ने देश के सभी शैक्षणिक संस्थानों को वर्ष 2020 तक नैक मान्यता प्राप्त करने के लिए कहा है। कुछ महीने पहले यूजीसी ने परामर्श योजना शुरू की है। जिसके अनुसार नैक मान्यता प्राप्त संस्थान किसी गैर प्रत्यायित संस्थानों को परामर्श दे प्रत्यायन के लिए तैयार करेंगे। यूजीसी ने परामर्शदाता के रूप में प्रदेश के 18 उच्च शिक्षा संस्थानों का चयन किया है जो अन्य किसी भी राज्य से ज्यादा है।