पंजाब, चंडीगढ़ से भी कर्नाटक आने पर आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य

बेंगलूरु. राज्य सरकार ने केरल और महाराष्ट्र के बाद पंजाब और चंडीगढ़ से भी कर्नाटक (RT-PCR report mandatory for travellers coming to Karnataka from Punjab, Kerala, Maharashtra and chandigarh) आने वालों के लिए आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। रिपोर्ट 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए। निजी वाहन, प्लेन, बस या ट्रेन (private vehicle, aeroplane, bus or train) किसी भी माध्यम से कर्नाटक आने वाले लोगों को निगेटिव प्रमाणपत्र दिखाना होगा। नए नियम 25 मार्च से प्रभावी होंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर प्रधान संचिव जावेद अख्तर ने सोमवार को इस बाबत जारी अधिसूचना में कहा कि पंजाब और चंडीगढ़ में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने यह एहतियाती कदम उठाया है। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब व चंडीगढ़ से उड़ान भरने वाली सभी उड़ानों पर यह नियम लागू है।

एयरलांइस उन्हीं यात्रियों को बोर्डिंग पास देंगे जिनके पास निगेटिव प्रमाणपत्र है। रेलवे अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि निगेटिव प्रमाणपत्र बिना कोई भी यात्री रेल में सफर नहीं करे। बसों के मामले में जिम्मेदारी बस कंडक्टर की होगी।

महाराष्ट्र और केरल के सीमावर्ती जिलों के जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे की सभी वाहन सवारों की जांच हो और निगेटिव प्रमाणपत्र के आधार पर ही कर्नाटक में प्रवेश की इजाजत मिले।

बहुत ही आपातकालीन स्थिति जैसे परिवार में किसी की मृत्यु या फिर उपचार के मामले में प्रवेश की अनुमति होगी। कर्नाटक पहुंचने के बाद व्यक्तिगत विवरण के साथ संबंधितों के नमूने जांच के लिए लिए जाएंगे। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई नियमानुसार होगी।

इन्हें मिली छूट

दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों, संवैधानिक अधिकारियों व स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को निगेटिव प्रमाणपत्र की अनिवार्यता से बाहर रखा गया है।