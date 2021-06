कर्नाटक: बीपीएल परिवार में कोरोना से मौत पर मिलेगा एक लाख रुपए का मुआवजा

बेंगलूरु. कर्नाटक में यदि बीपीएल परिवार में किसी कमाने वाले का निधन कोरोना संक्रमण से होता है तो सरकार एक लाख रुपए का मुआवजा (compensation of Rs 1 lakh to BPL families) देगी। मुख्यमंत्री बीएस येडियूरप्पा (Karnataka Chief Minister BS Yediyurappa) ने सोमवार को एक लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि देश में किसी राज्य सरकार की ओर से उठाया गया यह अपनी तरह का पहला कदम है।

पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण कमाने वाले सदस्यों की मौत से कई परिवार संकट में हैं। कई परिवारों का गुजर-बसर मुश्किल हो गया है। इसे ध्यान में रखते हुए किसी भी बीपीएल परिवार में वयस्क की कोविड-१९ से मौत होने पर 1 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्णय लिया गया हैै।

सोमवार को वित्त विभाग की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बीपीएल परिवार के किसी एक सदस्य की मौत होने पर यह मुआवजा दिया जाएगा।

सीएम ने कहा कि इससे राज्य के खजाने पर 250-300 करोड़ रुपए का खर्च पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि हम भारत में पहली बार मुआवजा दे रहे हैं।

दूध में मिलावट की सीआईडी जांच

येडियूरप्पा ने कहा कि सीआईडी मंड्या मिल्क यूनियन लिमिटेड (milk adulteration at the Mandya Milk Union Ltd) में दूध में मिलावट के आरोपों की जांच सीआईडी करेगी। प्रारंभिक जांच के आदेश दिए गए हैं। वहां नए प्रबंध निदेशक की नियुक्ति की गई है। पांच दोषी अधिकारियों को निलंबित किया गया है।