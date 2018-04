बेंगलूरु. पंजाब नेशनल बैंक घोटाले और नीरव मोदी मामले से जुड़े आभूषण कारोबारी मेहुल चोकसी के वकील को उम्मीदवार बनाने पर हुए विवाद के बाद अब सत्तारुढ़ कांग्रेस ने अधिवक्ता एच एस चंद्रमौली का टिकट काट दिया है। पार्टी ने छह उम्मीदवार बदले हैं जबकि मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या को दूसरी सीट बादामी से भी टिकट दे दिया है।

कांग्रेस ने रविवार को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी और अंतिम सूची जारी की। पार्टी महासचिव मुकुल वासनिक के हस्ताक्षर से जारी सूची में उन पांच सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित किए हैं जो 218 उम्मीदवारों की पहली सूची में शामिल नहीं थे। इसके साथ ही पार्टी ने कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण मडिकेरी और जागलूरु सहित चार सीटों पर उम्मीदवार बदले हैं जबकि एक मंत्री के चुनाव लडऩे से इनकार करने के कारण उम्मीदवार बदला गया है।

कांग्रेस ने पहले मडिकेरी से अधिवक्त एच एस चंद्रमौली को उम्मीदवार घोषित किया था। चंद्रमौली कुछ मामलों में मेहुल के वकील रहे थे जिससे लेकर भाजपा ने कांग्रेस को घेरा था। हालांकि, कांग्रेस और चंद्रमौली का कहना था कि मेहुल से सिर्फ उनका पेशेवर रिश्ता था लेकिन स्थानीय कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण पार्टी ने उम्मीदवार घोषित होने के बावजूद भी चंद्रमौली को बी-फार्म (चुनाव चिह्न) नहीं दिया था। टिकट के प्रबल दावेदार रहे अधिवक्त ब्रजेश कलप्पा ने चंद्रमौली को उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध किया था और सोशल मीडिया पर भी नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी के फैसले पर सवाल उठाए थे। कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करने की कोशिश करते हुए कांग्रेस ने अब मडिकेरी से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के.पी.चंद्रकला को टिकट देने की घोषणा की है।

पूर्व सीएम के पौत्र भी उम्मीदवार

मंत्री और विधान पार्षद एम आर सीताराम के चुनाव लडऩे से इनकार करने के बाद कांग्रेस ने बेंगलूरु के मल्लेश्वरम सीट से भी उम्मीदवार बदलने की घोषणा की है। पार्टी ने अब सीताराम के बजाय केंगल श्रीपद रेणु को टिकट देने की घोषणा की है। रेणु पूर्व मुख्यमंत्री केंगल हनुमंतय्या के पौत्र हैं।





दो विधायकों को 'वापस' मिला टिकट

कांग्रेस ने पहली सूची में जिन 12 विधायकों के टिकट काटे थे उनमें से दो को दूसरी सूची में उम्मीदवार बदलकर टिकट देने की घोषणा की गई है। सिद्धरामय्या सरकार में मंत्री पद के दावेदार रहे टिपटूर के विधायक के. षडाक्षरी और जागलूर के विधायक एच पी राजेश का टिकट काटकर कांग्रेस ने दोनों जगहों पर नए चेहरों को उतारने की घोषणा की थी लेकिन नेताओं में उपजी नाराजगी को देखते हुए पार्टी ने फैसला बदल लिया है। कांग्रेस ने दूसरी सूची में टिपटूर से बी नंजामरी की जगह षडाक्षरी और जागलूर से ए एल पुष्पा की जगह राजेश को टिकट देने की घोषणा की है।

ईनामदार को भी मिला ईनाम

पहली सूची मेें टिकटनहीं मिलने से नाराज चल रहे कित्तूर के विधायक डीबी ईनामदार को भी आखिरकार पार्टी ने वफादारी का ईनाम दे दिया। पिछले सप्ताह चंद घंटों में ही पार्टी छोडऩे की घोषणा से पीछे हटे ईनामदार को पार्टी ने कित्तूर से ही टिकट दिया है। वे यहां से पांच बार विधायक रह चुके हैं।

मेलुकोटे में नहीं लड़ेगी कांग्रेस

कांग्रेस ने मण्ड्या जिले की मेलुकोटे सीट से उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है। यहां से राज्य रैयत संघ के पूर्व अध्यक्ष के. एस. पुट्टणय्या के बेटे दर्शन स्वराज इंडिया पार्टी के उम्मीदवार हैं। पुट्टणयाा का हाल ही में निधन हो गया था। दर्शन ने राहुल से मण्ड्या दौरे के दौरान मुलाकात की थी और रैली में भी उनके साथ थे।

हैरिस को भी टिकट

कांग्रेस ने बेंगलूरु के शांतिनगर से विधायक एन ए हैरिस को भी टिकट दे दिया। एक पब में बेटे के मारपीट मामले में गिरफ्तारी को लेकर सुर्खियों में रहे हैरिस का नाम पहली सूची में नहीं था। इसके अलावा पार्टी ने शहर के पद्मनाभ नगर सीट पर भी उम्मीदवार बदलने की घोषणा की है। पार्टी ने यहां से गुरप्पा नायडू के बजाय अब एम श्रीनिवास को उतारने की घोषणा की है। पार्टी ने सिंदगी से मल्लण्णा नागण्णा एस, रायचूर से सैयद यासीन तथा नागथान सुरक्षित से विट्ठल डी. कटकदोंडा को टिकट दिए हैं।

बादामी से भी सीएम मैदान में

पार्टी ने बागलकोट जिले की बादामी सीट से भी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या को उतारने की घोषणा की है। सिद्धरामय्या पहले ही चामुंडेश्वरी से नामांकन पत्र भर चुके हैं। हालांकि, मुख्यमंत्री कार्यालय ने शनिवार को ही इस बात की जानकारी दे दी थी कि सिद्धररामय्या २४ अप्रेल को नामांकन पत्र दाखिल करने के आखिरी दिन बादामी से पर्चा भरेंगे। पार्टी ने पहली सूची में बादामी के मौजूदा विधायक बी बी चिम्मनकट्टी का टिकट काटकर डॉ देवराज पाटिल को उम्मीदवार बनाने की घोषणा की थी लेकिन इस सीट को लेकर सिद्धरामय्या की जिद्द के कारण पार्टी ने पाटिल को बी-फार्म नहीं दिया था। बताया जाता है कि सिद्धरामय्या चामुंडेश्वरी में अच्छी स्थिति नहीं होने के कारण दूसरी सीट से टिकट मांग रहे थे लेकिन पार्टी के पुराने नेता दो सीटों से टिकट देने का विरोध कर रहे थे लेकिन अंतत: पार्टी आलाकमान ने सिद्धू की बात मान ली।





I was clear I would contest only from Chamundeshwari, but I have now been asked by the party to also contest from Badami.



As it is the will of the people from North Karnataka & my party, I am also contesting from Badami the seat of the Chalukya dynasty.



I seek your blessings.