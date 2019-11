भाजपा के जाल में फंस रहे कांग्रेस नेता

Congress leaders are getting caught in BJP's trap: कांग्रेस आलाकमान इस बात से हतप्रभ है कि प्रदेश के कांग्रेस नेता पार्टी के निर्देशों से भटककर भाजपा के बिछाए जाल में फंस गए हंै और इससे कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ रही है।