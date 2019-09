जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस के कारण लागू नहीं हो सका संविधान

Constitution could not apply in Jammu and Kashmir due to Congress says BJP working president JP Nadda. जगत प्रकाश नड्डा ने पैलेस मैदान में संविधान के अनुच्छेद ३७० निष्क्रिय करने के संबंध में जन जागरूकता अभियान में शिरकत की।