कर्नाटक : होटल में मृत मिला मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाला ठेकेदार

मीडिया वालों को कथित तौर पर आत्महत्या का संदेश भेजा

बैंगलोर Published: April 12, 2022 06:20:30 pm

बेंगलूरु. कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री के एस ईश्वरप्पा (Karnataka Rural Development and Panchayat Raj Minister K S Eshwarappa) पर ठेके पर 40 प्रतिशत कमीशन (40 per cent commission on the contract) वसूलने का आरोप लगाने वाले एक ठेकेदार की मंगलवार सुबह उडुपी के एक होटल में मौत हो गई।

संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर पुलिस ने कहा कि वे मामले की जांच कर रहे हैं। हालांकि उन्हें संदेह है कि यह आत्महत्या का मामला है।

पुलिस ने बताया कि मंत्री पर आरोप लगाने वाला बेलगावी निवासी संतोष के पाटिल उडुपी के शांभवी लॉज के एक कमरे में रह रहा था। उसके दोस्त उसके कमरे के बगल में रह रहे थे। बताया जाता है कि मौत से पहले पाटिल ने कथित तौर पर कुछ मीडिया घरानों को यह कहते हुए संदेश भेजा कि वह आत्महत्या कर रहे हैं। संदेश में उन्होंने ईश्वरप्पा को उनकी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया।

घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए ईश्वरप्पा ने कहा कि उन्हें इसके बारे में पता नहीं है। मंत्री ने कहा कि मैंने आरोप लगाने वाले के खिलाफ मामला (मानहानि का मुकदमा) दायर किया था और मामला स्वीकार कर लिया गया था।

आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराये जाने को लेकर मंत्री ने कहा मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे नहीं पता कि उसने डेथ नोट में मेरा नाम क्यों लिखा और मुझ पर आरोप क्यों लगाया।

मालूम हो कि 30 मार्च को खुद को भाजपा कार्यकर्ता होने का दावा करने वाले संतोष ने आरोप लगाया था कि उन्होंने आरडीपीआर विभाग में एक काम किया था और भुगतान चाहते थे, लेकिन ईश्वरप्पा ने काम में 40 प्रतिशत कमीशन की मांग की। मामला चर्चा में आने पर मंत्री ने न केवल आरोप को खारिज किया, बल्कि उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दायर किया।

मामले की होगी जांच वहीं राज्य के गृह मंत्री अरगा ज्ञानेन्द्र ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक ने मौके का दौरा किया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष सिद्धरामैया ने मंत्री की गिरफ्तारी, उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज करने और उन्हें मंत्रालय से बर्खास्त करने की मांग की है।

