कर्नाटक में कोरोना ने फिर तोड़ा रेकॉर्ड

- 24 घंटे में 14,859 पॉजिटिव, 4031 डिस्चार्ज, 78 मौतें

- एक लाख से ज्यादा एक्टिव मरीज (more than one lakh active covid patients)

- 10 लाख से ज्यादा संक्रमितों ने अभी तक दी कोरोना वायरस को मात

बेंगलूरु. कोविड के मामले हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं। कर्नाटक (Corona breaks all record in Karnataka) में बीते एक दिन में 14,859 लोग संक्रमित हो गए। इससे पहले एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में लोग कभी संक्रमित नहीं हुए। गुरुवार को 14,738 नए मामले सामने आए थे। यह अब तक एक दिन में सामने आया संक्रमितों का दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा हैं। राज्य में संक्रमितों की तादाद 11,24,509 पहुंच गई है। इनमें से 10,03,985 मरीज उपचार के बाद घर लौट चुके हैं। 4,031 मरीजों को शुक्रवार को अस्पताल से छुट्टी मिली।

एक्टिव मरीजों की संख्या 1,07,315 पहुंच गई है। इनमें से 577 मरीज आइसीयू में उपचाराधीन हैं। राज्य में कोविड से कुल 13190 मरीजों की मौत हुई है। इनमें से 78 मौतों की पुष्टि शुक्रवार को हुई। इनमें से 57 मौतें बेंगलूरु शहर में हुई हैं। शुक्रवार को पॉजिटिविटी दर 11.11 फीसदी और केस फेटालिटी दर 0.52 फीसदी दर्ज की गई।

बेंगलूरु में 5000 से ज्यादा मौतें

14,859 मरीजों में से 9917 मरीज अकेले बेंगलूरु (Bengaluru) शहरी जिले में सामने आए हैं। 5,22,438 मरीजों में से 4,37,801 मरीज संक्रमण से उबरे हैं। बेंगलूरु में मृतकों की संख्या 5,020 पहुंच गई है जबकि 79,616 मरीजों का उपचार जारी है।

200 से ज्यादा मरीजों वाले जिले

कलबुर्गी जिले में 488, तुमकूरु जिले में 432, मैसूरु जिले में 415, बेंगलूरु ग्रामीण जिले में 358, बीदर जिले में 326, बल्लारी जिले में 279, दक्षिण कन्नड़ जिले में 256 और विजयपुर जिले में 207 नए मरीज मिले।

1.33 लाख से ज्यादा जांच

स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में गत 24 घंटे में 13,509 रैपिड एंटीजन और 1,20,228 आरटी-पीसीआर जांच सहित कुल 1,33,737 नए सैंपल जांचे। राज्य में गत 91 दिनों में कुल 64,01,727 लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है, इनमें 30,26,100 बुजुर्ग हैं।