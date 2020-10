कर्नाटक में कोविड के कारण सर्जरी के छात्र प्रशिक्षण से वंचित

बेंगलूरु. कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए कोविड अस्पताल में तब्दील मेडिकल कॉलेजों के छात्र सर्जरी प्रशिक्षण (corona keeps away medical students from surgery training in Karnataka) से वंचित हैं। भारतीय चिकित्सा परिषद के नियमानुसार सर्जरी करने का प्रशिक्षण अनिवार्य है। सर्जरी प्रशिक्षण लॉग बुक खाली नहीं छोड़ सकते हैं। भविष्य को लेकर चिंतत हैं।

बेंगलूरु मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (बीएमसीआरआइ) में सर्जरी (स्नातकोत्तर) के अंतिम वर्ष के 86 सहित मेडिकल के अन्य सैकड़ों विद्यार्थी सर्जरी का अभ्यास नहीं कर सके हैं। बीएमसीआरआइ के अंतर्गत संचालित विक्टोरिया व अन्य अस्पतालों में केवल कोविड मरीजों का उपचार हो रहा है। मिंटो सरकारी अस्पताल में भी सर्जरी बंद है।

बीएमसीआरआइ में सर्जरी के एक विद्यार्थी ने बताया कि करीब पांच माह से विद्यार्थी सर्जरी उपकरणों से दूर हैं। मार्च-अप्रेल में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित होनी हैं। सर्जरी के गुर के बिना डिग्री मिली तो पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। अनुभव और प्रशिक्षण के अभाव में वे आगे मरीजों का उपचार कैसे करेंगे?

बीएमसीआरआइ में सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉ. एम. के. रमेश ने बताया कि विक्टोरिया अस्पताल के कोविड अस्पताल में तब्दील होने के दिन से गैर-कोविड सर्जरी बंद करनी पड़ी। चिकित्सा शिक्षा विभाग को समस्या के समाधान को लेकर गंभीरता दिखानी होगी। विक्टोरिया अस्पताल पर प्रदेश के हजारों गरीब मरीज आश्रित हैं। ज्यादा दिनों तक गैर कोविड मरीजों को अस्पताल से दूर नहीं रखा जा सकता है।

बीएमसीआरआइ की डीन डॉ. सी. आर. जयंती ने बताया कि जल्द होने वाली अकादमिक परिषद की बैठक में समस्या पर चर्चा होगी। कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में स्नातकोत्तर के छात्रों को गैर-कोविड मरीजों के उपचार में लगाना संभव नहीं होगा। छात्रों के पास कोविड और गैर-कोविड मरीजों के उपचार का विकल्प है। लेकिन इसके लिए भी सभी विभाग के प्रमुखों व चिकित्सा शिक्षा विभाग से हरी झंडी लेनी होगी। विक्टोरिया के एक ब्लॉक में गैर-कोविड मरीजों का उपचार शुरू हुआ है। कुछ यहां सेवाएं दे सकते हैं।