इस कोविड अस्पताल में 22 बार गूंजी किलकारी, हर शिशु निगेटिव

बेंगलूरु. विक्टोरिया ट्रॉमा एंड इमरजेंसी केयर केंद्र कोरोना पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं व आने वाले शिशुओं के लिए किसी वरदान (Emergency and Trauma Care Centre on Victoria Hospital Campus Boon For Corona Positive Pregnant ladies) से कम नहीं है। अब तक करीब 22 प्रसव हुए हैं और सभी बच्चे स्वस्थ हैं। एक भी शिशु कोरोना संक्रमण की जद में नहीं आया। आधे से ज्यादा शिशु अपनी मां के साथ घर लौट चुके हैं।

केंद्र की नोडल अधिकारी डॉ. असीमा बानू ने बताया कि 16 जून तक सात प्रसव हुए और सभी बच्चे निगेटिव निकले। गत दो सप्ताह में और 15 बच्चों की किलकारी गूंजी। कोरोना संक्रमित 10 और गर्भवती महिलाएं अस्पताल में भर्ती हैं और विशेष चिकित्सकों की टीम सभी पर निगरानी बनाए हुए है।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आम तौर पर कोरोना संक्रमित गर्भवती महिलाओं से जन्मे शिशु कोरोना मुक्त होते हैं। प्रदेश में अब तक ऐसा एक ही मामला सामने आया है जिसमें जन्म के पहले दिन ही शिशु कोरोना संक्रमित निकला। धारवाड़ जिले में मंगलवार को यह मामना सामने आया। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि मां से शिशु संक्रमित हुआ या किसी अन्य कारणों से। इतना जरूर है कि जन्म के तुरंत बाद शिशु संक्रमण के लिए संवेदनशील स्थिति में रहता है।

कंटेनमेंट या बफर जोन में किसी महिला के गर्भवती होने की स्थिति में संभावित प्रसव तिथि के दो सप्ताह पहले प्रसूता को कोरोना वायरस के लिए जांचा जा रहा है।