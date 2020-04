निजामुद्दीन मरकज से लौटे 11 लोगों में कोरोना पॉजिटिव

बेंगलूरु. दिल्ली के निजामुद्दीन में आयोजित तबलीगी जमात के कार्यक्रम में भाग लेना बीदर के ११ लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। हाल ही बीदर लौटे इन लोगों में कोविड -19 पॉजिटिव पाया गया है।

बता दें कि बीदर के 27 लोगों ने मरकज में भाग लिया था उन में से 11 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है।

स्वास्थ्य मंत्री बी श्रीरामुलू ने बताया कि निजामुद्दीन मरकज में राज्य के 362 लोगों ने भाग लिया है। उनकी निगरानी की जा रही है। बीदर के 27 लोगों ने मरकज में भाग लिया था उनमें से 11लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जबकि 16 अन्य लोगों की रिपोर्ट प्रतीक्षा की जा रही है।





