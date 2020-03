कर्नाटक में कोरोना पॉजीटिव व्यक्ति की मौत

बेंगलूरु. निकटवर्ती तुमकुरु में कोरोना पॉजिटिव पाए गए 65 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वालों की संख्या तीन हो गई है।

तुमकुरु उपायुक्त कार्यालय के डॉ. के राकेश कुमार ने बताया कि शख्स 5 मार्च को ट्रेन से दिल्ली गया था और फिर 11 मार्च को वापस आया। फिलहाल ट्रेन में उसके साथ यात्रा करने वाले सभी यात्रियों का पता लगाया जा रहा है।





A 65 year-old man who had tested positive for Coronavirus passes away in Tumakuru. He had travelled to Delhi by train on Mar 5th&returned on Mar 11.All passengers who travelled with him on the train are being traced:Dr K Rakesh Kumar, Dy Commissioner Office,Tumakuru, Karnataka