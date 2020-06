कोरोना प्रभारी मंत्री के पिता भी हुए संक्रमित

बेंगलूरु. कर्नाटक के कोविड-19 प्रभारी मंत्री के पिता भी कोरोना परीक्षण में पॉजीटिव पाए गए हैं।

कर्नाटक के चिकित्सा शिक्षा व कोरोना प्रभारी मंत्री के. सुधाकर ने सोमवार को पिता के कोरोना संक्रमित पाए जाने की पुष्टि की।

एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि मेरे पिता का कोविड-19 परीक्षण पॉजिटिव निकला है। परिवार के अन्य सदस्यों की रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार है।

बता दें कि मंत्री के 82 वर्षीय पिता का एक अस्पताल में इलाज किया जा रहा है।





ನನ್ನ ತಂದೆಯವರ ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿ ಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಇತರೆ ಸದಸ್ಯರ ವರದಿಗಾಗಿ ಆತಂಕದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಾರೈಕೆ ಇರಲಿ.



My father's COVID19 test has come out positive. Anxiously waiting for reports of other family members. Praying for speedy recovery of my father.