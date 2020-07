मंत्री ने जताई आशंका, सामुदायिक स्तर पर फैल रहा कोरोना

बेंगलूरु. कर्नाटक में कोरोना वायरस सामुदायिक स्तर पर फैलने लगा है। (Coronavirus is spreading at the community level) ऐसा मानना है, मंत्री जेसी मधुस्वामी (minister JC Madhuswamy) का। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि अब ऐसा महसूस होने लगा है कि कर्नाटक में कोरोना सामुदायिक स्तर पर फैल रहा है।

तुमकूरु जिले के प्रभारी मंत्री मधुस्वामी ने कहा कि तुमकुर कोविद अस्पताल में भर्ती कोरोनोवायरस से संक्रमित आठ मरीजों की हालत गंभीर है। कहा जा रहा है कि उनके जीवन की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अब ऐसा महसूस होने लगा है कि कोरोनोवायरस सामुदायिक स्तर पर फैल रहा है।

मंत्री ने कहा कि हालांकि इसे रोकने के तमाम प्रयास हो रहे हैं लेकिन ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां स्थिति हाथ से निकल रही है।

बता दें कि मंत्री का बयान ऐसे समय में आया है जबकि मुख्यमंत्री बीएस येडियूरप्पा व चिकित्सा शिक्षा मंत्री के सुधाकर ने सामुदायिक संक्रमण के हालात से इनकार किया है। हालांकि राज्य में कोरोना के मामले पिछले कुछ दिनों से बेतहाशा बढ़ रहे हैं।

तीन दिनों में राज्य में कोरोना के 5607 नए मामले

कर्नाटक में बढ़ते मामलों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले तीन दिनों में राज्य में कोरोना के ५६०७ नए मामले सामने आए हैं।

बता दें कि कर्नाटक में सोमवार को कोरोना के 1843 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। वहीं बेंगलूरु में 981 नए संक्रमित मिले हैं। सोमवार को राज्य में कुल 30 लोगों की मौत हो गई। इनमें से दस की मौत बेंगलूरु में हुई। राहत की बात यह रही कि राज्य में सोमवार को 680 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई।