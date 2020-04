कोरोना महामारी के बीच डॉ. सलेचा सहित नजीर बने 25 चिकित्सक

बेंगलूरु. स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पूरी ताकत झोंक दी है। जहां कई निजी चिकित्सक व अस्पताल भी सेवा भाव से जुटे हैं तो कई निजी ऐस भी हैं जिन्होंने अपने क्लिनिक बंद कर दिए हैं। लेकिन इन सब के बीच शहर के 25 एमबीबीएस चिकित्सक नजीर बने हैं।

ये चिकित्सक विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना वायरस (Novel Corona Virus) के खिलाफ योद्धा का काम करेंगे। बृहद बेंगलूरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) ने 60 हजार के मासिक वेतन पर इन्हें अगले छह माह के लिए नियुक्त किया है। इनमें से ज्यादातर चिकित्सक पीजी में दाखिले की तैयारी में लगे थे। चाहते तो निजी अस्पतालों में नौकरी कर लाखों कमा सकते थे।

उनका कहना है कि महामारी की इस घड़ी में स्वास्थ्य पेशेवरों का एक साथ आना समय की मांग है। हर चिकित्सक को हर हाल में सेवा की वो शपथ नहीं भूलनी चाहिए जो वे चिकित्सक बनते वक्त लेते हैं। रुपए कमाना प्राथमिकता नहीं है। कोरोना वायरस के संदिग्ध लक्षण वाले मरीजों की जांच और कोविड-19 महामारी (Covid-19 Pandemic) से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा आदि इनकी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में हैं। इस काम के लिए इनमें से कई चिकित्सकों को अपने परिजनों को मनाना पड़ा। शुरू में अभिभावक हिचकिचा रहे थे।

गोरीपाल्या के पीएचसी में चिकित्सा अधिकारी नियुक्त राजाजीनगर की निवासी डॉ. अनुश्री वी. ने बताया कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा ( National Eligibility Cum Entrance Test - नीट) की तैयारी कर रही थीं। निगरानी प्रणाली, पुष्ट मरीजों के संपर्क में आए लोगों की पहचान व उपचार आदि की जिम्मेदारी है। महामारी के समय देश की सेवा का अवसर मिला। उनके इस निर्णय से अब परिवार वाले भी खुश हैं।

बीटीएम लेआउट की निवासी डॉ. नजला नौशाद (25) के लिए भी यह देश और समाज सेवा का अवसर है। महामारी के बाद वे पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं। फिलहाल वे शांतिनगर के सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र में सेवाएं देंगी।

जयनगर की डॉ. सहाना सी. के लिए उनके परिजनों को मना पाना एमबीबीएस की पढ़ाई से ज्यादा मुश्किल था। डॉ. सहाना ने बताया कि माता-पिता को जब पता चला की उनकी बेटी बीबीएमपी में स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में कोविड-19 के लिए काम करेगी तब उनकी सबसे बड़ी चिंता सुरक्षा की थी। बाद में पता चला कि सरकार सुरक्षा प्रदान कर रही है तो वे माने।

इन चिकित्सकों में एक 50 वर्षीय चिकित्सक भी हैं जिन्होंने निजी अस्पताल की नौकरी छोड़ दी। डॉ. मोहम्मद इलियास ने अनुसार 28 वर्ष के करियर में उन्होंने कई बड़े अस्पतालों में काम किया लेकिन फिलहाल देश के आम लोगों को उनकी जरूरत है। सेवा पहले और धन बाद में है।

विशेष आयुक्त (स्वास्थ्य) रवि कुमार सुरपूर ने बताया कि चिकित्सकों की कमी के कारण बीबीएमपी पर दबाव था। चिकित्सक जुडऩा नहीं चाहेंगे समझकर वेतन में 10 हजार बढ़ाए गए थे। लेकिन बड़ी संख्या में युवा चिकित्सकों ने सेवा के लिए हाथ बढ़ाया। बीबीएमपी के पास अब पर्याप्त चिकित्सक हैं।

बीबीएमपी के आयुक्त बी. एच. अनिल कुमार ने कहा कि नए चिकित्सकों की जरूरत थी क्योंकि सेवानिवृत्ति के बावजूद 16 चिकित्सक सेवाएं दे रहे थे। यह उनके स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं था। डॉ. ममता कुमारी, डॉ. भरत डी. टी., डॉ. भास्कर राजकुमार और डॉ. संदीप रेड्डी बीबीएमपी के साथ जुडऩे वाले अन्य युवा चिकित्सकों में से हैं।



उपचार की शपथ व मानवीय मूल्यों ने प्रेरित किया

राजस्थान के बाड़मेर (Barmer district in the state of Rajasthan) से परिजन करीब चार दशक पहले बेंगलूरु आकर बस गए। सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस (Sikkim Manipal Institute of Medical Sciences) से एमबीबीएस की डिग्री के बाद प्रदेश के विक्टोरिया सरकारी अस्पताल में इंटर्नशिप की। जो इस वर्ष मार्च में समाप्त हुई। सर्जन बनने की चाह है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (Neet) की तैयारी जारी है। बीबीएमपी ने छह माह के लिए अनुंबध पर सेवाएं देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए। इसमें सेवा का अवसर दिखा। महामारी से निपटने के लिए एमबीबीएस चिकित्सकों की सबसे ज्यादा जरूरत है। बतौर चिकित्सक उपचार की शपथ व मानवीय मूल्यों ने आवेदन करने को प्रेरित किया। कोरोना वायरस महामारी के कारण पहले परिजन राजी नहीं हुए पर बाद में इजाजत देकर हौसला बढ़ाया। बीबीएमपी मुख्यालय में बतौर चिकित्सा अधिकारी बुधवार से सेवाएं दे रहा हूं। लॉकडाउन के कारण भारत की स्थिति अन्य देशों से काफी बेहतर है। लोगों को चाहिए कि लॉकडाउन का समर्थन करें। क्वारंटाइन नियमों व सामाजिक दूरी का पालन कर देश के प्रति अपना फर्ज निभाएं।

- डॉ. श्रीकांत सलेचा (25), एमबीबीएस