कोरोना : दो चिकित्सक सहित पांच कर्मचारी दूसरी बार संक्रमित !

बेंगलूरु. राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट डिसीजेज (आरजीआइसीडी) के दो चिकित्सक और तीन अन्य कर्मचारी कोविड से उबरने के चार से सप्ताह बाद फिर से पॉजिटिव मिले हैं। यह पुन: संक्रमण का संभावित मामला हो सकता है। (cororna : two doctors and 3 others may have been reinfected)

जीनोमिक अध्ययन के लिए सभी के सैंपल पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजे गए हैं। हालांकि, ये वे सैंपल हैं जिसकी जांच में संक्रमण की पुष्टि हुई थी। रिपोर्ट के आधार पर पुष्टि होगी कि पांचों फिर से संक्रमित हुए हैं या कोरोना वायरस के स्ट्रेन पुराने ही हैं।

पांचों जुलाई में पहली बार संक्रमित हुए थे और कोविड-19 वार्ड में सेवाएं दे रहे थे। सभी असिंप्टोमेटिक और होम आइसोलेशन में थे। कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद काम पर लौटे थे। अगस्त और सितंबर में कोरोना संक्रमण के गंभीर लक्षण सामने आने के बाद पांचों को जांचा गया। रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि हुई।

आरजीआइसीडी (Rajiv Gandhi Institute of Chest Diseases) के निदेशक डॉ. सी. नागराज ने बताया कि पांचों अब स्वस्थ हैं। पांच में से दो कर्मचारी महिलाएं हैं। 31 अक्टूबर को सैंपल जांच के लिए पुणे भेजे गए हैं। पुन: संक्रमण का शक है। रिपोर्ट का इंतजार है।

संक्रमित चिकित्सक ने कहा कि नियमित जांच के दौरान जुलाई के चौथे सप्ताह में पहले संक्रमण की पुष्टि हुई थी। एक सप्ताह बाद वे कोविड से उबर चुके थे। जांच रिपोर्ट भी निगेटिव आई थी। अगस्त के तीसरे सप्ताह में फिर से जांच हुई। जिसके अनुसार शरीर में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बने थे। इसके एक सप्ताह बाद शरीर में दर्द और बुखार के कारण फिर से कोविड जांच हुई और वे संक्रमित निकले। जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा।